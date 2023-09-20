Июльский госпереворот в Нигере оказался весьма резонансным – запустил, так сказать, волну «нестабильности», которая не думает спадать, а захватывает всё больше стран Тропической Африки.
Нету свободных в Африке мест: как Запад утрачивает, а Россия наращивает влияние на Чёрном континенте
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Людмила Лиханова
Вся статейка направлена исключительно на одну фразу : " Словом, происходят очередные попытки недобитых пригожинцев дискредитировать российское ВПР, теперь ещё и на африканском направлении – и это лишний штрих к портретам покойного директора и его медийной прислуги, которая продолжает исходить зрадой уже просто по инерции.". И все встало на свои места. Хочешь спрятать листок - посади лес. Страх перед "недобитыми пригожинцами" - вот ЧТО движет врагами. Потому, что Вагнер не исчез а еще даже пополняется и будет работать во славу России там, где это будет нужно ДЛЯ РОССИИ.
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11 час.
m
mlee
Туда ставят не худшую генеральскую троечку, Ювкуров, Алексеев с Арамагеддоном в центре. Мы, кажется, понимаем, кто тренер, точно не с Фрунзенской набережной...
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5 час.
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