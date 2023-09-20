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Нету свободных в Африке мест: как Запад утрачивает, а Россия наращивает влияние на Чёрном континенте

Нету свободных в Африке мест: как Запад утрачивает, а Россия наращивает влияние на Чёрном континенте

Июльский госпереворот в Нигере оказался весьма резонансным – запустил, так сказать, волну «нестабильности», которая не думает спадать, а захватывает всё больше стран Тропической Африки.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Вся статейка направлена исключительно на одну фразу : &quot; Словом, происходят очередные попытки недобитых пригожинцев дискредитировать российское ВПР, теперь ещё и на африканском направлении – и это лишний штрих к портретам покойного директора и его медийной прислуги, которая продолжает исходить зрадой уже просто по инерции.&quot;. И все встало на свои места. Хочешь спрятать листок - посади лес. Страх перед &quot;недобитыми пригожинцами&quot; - вот ЧТО движет врагами.  Потому, что Вагнер не исчез а еще даже пополняется и будет работать во славу России там, где это будет нужно ДЛЯ РОССИИ.
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m
mlee
Туда ставят не худшую генеральскую троечку, Ювкуров, Алексеев с Арамагеддоном в центре. Мы, кажется, понимаем, кто тренер, точно не с Фрунзенской набережной...
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