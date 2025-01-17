Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Тимошевский
    Журавлев пусть и готовится.Политруком.У него хорошо получается на ТВ языком молоть и призывать всех в труху.В России объявили...
  • АндрейБорков
    Ну это пока нет необходимости. Все будет зависеть от взаимоотношений с США после прихода к власти Трампа. Не исключен...В Госдуме рассказ...
  • Александр Т
    Прогресс на лицо. Ещё немного подождём и до всей Кремлёвской верхушки даст бог дойдёт. А то всё партнёры партнёры.В Кремле назвали ...

Как в Томске начался суд против второго давателя взятки вице-мэру Барнаула Шеломенцеву?

Как в Томске начался суд против второго давателя взятки вице-мэру Барнаула Шеломенцеву?

Директору томской компании "Запсиб-Мост" Денису Илюшину на первом судебном заседании в декабре 2024 года продлили срок заключения в СИЗО 27 декабря 2024 года в Октябрьском районном суде Томска стартовало рассмотрение дела директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина, которого обвиняют в даче взятки вице-мэра Барнаула Антону Шеломенцеву.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх