Как в Томске начался суд против второго давателя взятки вице-мэру Барнаула Шеломенцеву?

Директору томской компании "Запсиб-Мост" Денису Илюшину на первом судебном заседании в декабре 2024 года продлили срок заключения в СИЗО 27 декабря 2024 года в Октябрьском районном суде Томска стартовало рассмотрение дела директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина, которого обвиняют в даче взятки вице-мэра Барнаула Антону Шеломенцеву.