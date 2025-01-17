Как в Томске начался суд против второго давателя взятки вице-мэру Барнаула Шеломенцеву?

Директору томской компании "Запсиб-Мост" Денису Илюшину на первом судебном заседании в декабре 2024 года продлили срок заключения в СИЗО 27 декабря 2024 года в Октябрьском районном суде Томска стартовало рассмотрение дела директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина, которого обвиняют в даче взятки вице-мэра Барнаула Антону Шеломенцеву.
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