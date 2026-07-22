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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Щитов сравнил «Трактор» и «Салават»: «Челябинск осознанно решил омолодиться, сделать ставку на местных. Из Уфы лидеры ушли, потому что не хватало денег»

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов считает, что перестройка в «Тракторе» отличается от ситуации в «Салавате Юлаеве».

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