How Crowded Has Mount Everest Become? Mount Everest is seeing more human traffic than at any point in the last three decades of available data, according to Visual Capitalist's Sofie Gilbert.
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