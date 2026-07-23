Lada Azimut успешно прошёл краш-тест бокового удара по стандартам ООН

Компания АвтоВАЗ сообщила о прохождении нового кроссовера Lada Azimut одного из самых сложных тестов безопасности — краш-теста бокового удара о столб, проведённого по методике Правил ООН №135, признанных одним из жёстких международных стандартов оценки пассивной безопасности.
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