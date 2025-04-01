Озвучены страшные прогнозы по количеству жертв землетрясения в дружественной России стране

Всемирная организация здравоохранения заявила, что последствия катастрофического землетрясения в Мьянме привели к сбоям в работе отдельных подразделений системы здравоохранения, а официальное число погибших возросло до более чем 2000 человек, еще многие пропали без вести.
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