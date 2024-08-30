Бумага, картон, гранатовый песок: какую импортозамещающую продукцию производят в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 30 августа, ФедералПресс. К импортозамещающей продукции, которую выпускают предприятия Архангельской области относится картон, клееная фанера, ламинированная бумага, бумага для гофрирования, мелованная бумага.
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