Доходы в петербургский бюджет на 2027 год должны достигнуть 1,52 трлн рублей

В Петербурге определили план бюджета на 2027 год. На образование выделят 350,1 млрд, на транспорт — 345,5 млрд, а на здравоохранение — 237,6 млрд рублей.
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