В России возможна приватизация железных дорог в «некоем формате»

РЖД в нынешнем своем виде работают в правильной конструкции, и многие элементы вернее оставлять внутри компании, но приватизацию в каком-то формате можно рассматривать в будущем, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.
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