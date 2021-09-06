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Предвыборный скандал в Королеве «никого не удивил»

Предвыборный скандал в Королеве «никого не удивил»

Аудиозапись с совещания, на котором, как предполагается, представители избиркома говорят о подготовке к фальсификации результатов голосования, обнародовала «Новая газета».

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