Предвыборный скандал в Королеве «никого не удивил»

Аудиозапись с совещания, на котором, как предполагается, представители избиркома говорят о подготовке к фальсификации результатов голосования, обнародовала «Новая газета».
Популярные статьи
- Закон простых чисел: бизнеса в России становится меньше, а уголовных дел против предпринимателей — больше. Комментарий Семена Новопрудского
- На Дальнем Востоке может появиться новый город-миллионник — первый для этого региона
- Для бывшего алюминиевого магната Анатолия Быкова запросили почти максимальный срок
Свежие комментарии