Россия в 2024 году нарастила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%

Поставки трубопроводного газа в Турцию в 2024 нарастила на 2,6% Россия, 29 января сообщает ТАСС. По данным Евростата и Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции, поставки российского газа в Турцию по газопроводам в 2024 году составили 21,04 млрд кубометров.