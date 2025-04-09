Самый «бесполезный» аксессуар: откуда взялся и зачем на самом деле носят мужской галстук

Галстук - это, пожалуй, самый парадоксальный элемент мужского гардероба. Он не несёт практической функции: не защищает, не согревает, не имеет карманов, и всё же он десятилетиями остаётся неотъемлемой частью делового образа.
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