Билл Мюррей ответил на обвинения в приставаниях

Американский актер Билл Мюррей ответил обвинения в неподобающем поведении. Ранее СМИ писали о том, что на съемках фильма "Быть бессмертным" он приставал к женщинам в шутливой манере — пытался обнять, флиртовал, дотрагивался и дергал за волосы.