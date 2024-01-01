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Более 450 человек выиграли по миллиону рублей в новогодней лотерее

Более 450 человек выиграли по миллиону рублей в новогодней лотерее

Новый год начался с приятного сюрприза для 453 участников новогодней лотереи "Мечталлион". В первый день 2024 года они стали миллионерами, выиграв по одному миллиону рублей, а еще четыре счастливчика по результатам розыгрыша разделили суперприз в размере 100 млн рублей.

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