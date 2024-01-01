Более 450 человек выиграли по миллиону рублей в новогодней лотерее

Новый год начался с приятного сюрприза для 453 участников новогодней лотереи "Мечталлион". В первый день 2024 года они стали миллионерами, выиграв по одному миллиону рублей, а еще четыре счастливчика по результатам розыгрыша разделили суперприз в размере 100 млн рублей.