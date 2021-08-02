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Кудрин объяснил, как снизить уровень бедности в России в два раза

Кудрин объяснил, как снизить уровень бедности в России в два раза

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что государство решить вопрос с бедностью адресными выплатами Несколько сотен миллиардов рублей, направленных на адресные выплаты российским семьям, помогут снизить уровень бедности в РФ в два раза.

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