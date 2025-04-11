Айдар Метшин посетил место гибели деда – участника Великой Отечественной войны

Автор: Эльза Кузнецова Депутат Государственной Думы Айдар Метшин вместе с братом Айратом и сыном Муратом посетили место боевого подвига 80-го отдельного лыжного батальона близ деревни Липинка Великолукского района Псковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии