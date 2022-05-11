Обманутый член «Орден Пути» отсудил у основательницы секты свыше 5 млн рублей

Гайва Тихомирова сразу подала апелляцию. Продолжаются суды по делу секты «Орден Пути», организаторы которой, Гайва Тихомирова и её соратники, вытянули из последователей под предлогом оказания психологической и магической помощи сотни тысяч евро.