Тарифы на газ вырастут, вопреки заверениям Речана

Тарифы на природный газ в Молдове очевидно вырастут, вопреки заверениям премьер-министра Дорина Речана, который в сентябре обещал, что "молдаване в этом отопительном сезоне не будут платить по более высоким тарифам на свет и газ".
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