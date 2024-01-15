"Известия": Росавиация попросила авиакомпании не летать в Египет на 27 бортах

Росавиация направила в авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" телеграммы, в которых не рекомендовала использовать 27 самолетов, принадлежащих Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), в перелетах в Египет.
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