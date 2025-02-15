Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Серега Решетников
    Нууу, азеры пидоры, легли под турок! Наказание им придумали, а как быть с армянским диаспорами, они как бы тоже при д..."Первый пошёл": Б...
  • ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
    👍 👍 👍670 тысяч нелегалов!
  • Гулька
    Нужно выдворять всех нелегалов обязательно, среди азеров таких очень много и именно они самое большое зло. Не должно ..."Первый пошёл": Б...

"Первый пошёл": Богатым азербайджанцам будут блокировать счета в России?В России должно остаться 120 тысяч азербайджанцев: На удар Баку отвечаем арифметически

"Первый пошёл": Богатым азербайджанцам будут блокировать счета в России?В России должно остаться 120 тысяч азербайджанцев: На удар Баку отвечаем арифметически

Официальный Баку без остановки хамит Москве. А в России процветает бизнес влиятельной азербайджанской диаспоры.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
какие глупости пишут .  никто ни кого не будет выгонять .
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7 час.
Гулька
Нужно выдворять всех нелегалов обязательно, среди азеров таких очень много и именно они самое большое зло. Не должно быть никаких послаблений в легализации. Со всеми странами нашего юга нужно срочно вводить визовый режим.
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5 час.
Серега Решетников
Нууу, азеры пидоры, легли под турок! Наказание им придумали, а как быть с армянским диаспорами, они как бы тоже при деньгах и наглеют не хило
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2 час.
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