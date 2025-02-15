"Первый пошёл": Богатым азербайджанцам будут блокировать счета в России?В России должно остаться 120 тысяч азербайджанцев: На удар Баку отвечаем арифметически

тн татьяна неструева какие глупости пишут . никто ни кого не будет выгонять .

Гулька Нужно выдворять всех нелегалов обязательно, среди азеров таких очень много и именно они самое большое зло. Не должно быть никаких послаблений в легализации. Со всеми странами нашего юга нужно срочно вводить визовый режим.