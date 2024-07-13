Даниил Медведев во второй раз подряд проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона

Даниил Медведев во второй раз подряд проиграл Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдона. Россиянин смог выиграть первый сет, но затем пропустил три партии подряд и проиграл со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6.