Даниил Медведев во второй раз подряд проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона

Даниил Медведев во второй раз подряд проиграл Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдона. Россиянин смог выиграть первый сет, но затем пропустил три партии подряд и проиграл со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6.
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