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  • Natalija Osminina
    Плачет твоя измученная пидорасная жопа. Но ты снова и снова лезешь под пиндосов за печеньки малые.Все дети из киевс...
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Рукопожатие крепкое....

Рукопожатие крепкое....

Итак, у дедушки якобы коронавирус. Если, конечно, верить пресс-службе Белого дома. Интересно, кто-то в мире еще верит пресс-службе Белого дома? Достаточно просто взглянуть на внешность Жан-Пьер, чтобы усомниться во всем, что она мелет.

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Комментарии
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Катерина
В  том,  что  америкосы  рано  или  поздно,  накроют  доллар  медным  тазом по  всему  миру,  это  только  дураку  не  ясно. Всех КИНУТ,  а  сами  начнут  жизнь  с  чистого  листа. И  им  за  это  НИЧЕГО  не  будет.  Вооружены  они  достаточно. Сегодня все  страны  НАТО  работают  на  американскую  военщину.  Пищат...  да  трудятся. Даже  сытые шведы  и  финны подтянулись...  с  дури.  Не  жилось  им сытно в  мире  с Россией.
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20 час.
Natalija Osminina
Не надоело писать чушню о силе США в очередной раз. Такое впечатление, что у всех напрочь мозги отшибло.
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16 час.
АК
Александр Кутуев
Коронавирус? Коронобесие у него! На фоне полного идиотизма. Возомнил себя царьком!
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13 час.

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