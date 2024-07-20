Рукопожатие крепкое....

Катерина

В том, что америкосы рано или поздно, накроют доллар медным тазом по всему миру, это только дураку не ясно. Всех КИНУТ, а сами начнут жизнь с чистого листа. И им за это НИЧЕГО не будет. Вооружены они достаточно. Сегодня все страны НАТО работают на американскую военщину. Пищат... да трудятся. Даже сытые шведы и финны подтянулись... с дури. Не жилось им сытно в мире с Россией.