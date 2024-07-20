Итак, у дедушки якобы коронавирус. Если, конечно, верить пресс-службе Белого дома. Интересно, кто-то в мире еще верит пресс-службе Белого дома? Достаточно просто взглянуть на внешность Жан-Пьер, чтобы усомниться во всем, что она мелет.
Рукопожатие крепкое....
Комментарии
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Катерина
В том, что америкосы рано или поздно, накроют доллар медным тазом по всему миру, это только дураку не ясно. Всех КИНУТ, а сами начнут жизнь с чистого листа. И им за это НИЧЕГО не будет. Вооружены они достаточно. Сегодня все страны НАТО работают на американскую военщину. Пищат... да трудятся. Даже сытые шведы и финны подтянулись... с дури. Не жилось им сытно в мире с Россией.
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20 час.
Natalija Osminina
Не надоело писать чушню о силе США в очередной раз. Такое впечатление, что у всех напрочь мозги отшибло.
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16 час.
АК
Александр Кутуев
Коронавирус? Коронобесие у него! На фоне полного идиотизма. Возомнил себя царьком!
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13 час.
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