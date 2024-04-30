Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил пожарных с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что труд сотрудников пожарной охраны всегда был и остается в числе самых востребованных, почетных и вместе с тем опасных.
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