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Общемосковский Крестный ход собрал около 100 тысяч человек

В Москве состоялся Общемосковский Крестный ход, собравший около 100 тысяч участников, что значительно превысило показатели прошлого года, когда в шествии приняли участие около 40 тысяч человек.

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