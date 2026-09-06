Общемосковский Крестный ход собрал около 100 тысяч человек

В Москве состоялся Общемосковский Крестный ход, собравший около 100 тысяч участников, что значительно превысило показатели прошлого года, когда в шествии приняли участие около 40 тысяч человек.
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