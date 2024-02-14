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Центробанк выявил тысячи финансовых пирамид в российском Интернете

Центробанк выявил тысячи финансовых пирамид в российском Интернете

Центральный банк сообщает о резком росте участников финансового рынка, использующих криптотематику. В прошлом году практически все организации, работающие по принципу пирамиды, вместе с брокерами-нелегалами предлагали вложиться пользователям Интернета во внутренние токены (цифровые активы, которая не является криптовалютой, однако предлагают некоторый актив за реальные деньги).

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