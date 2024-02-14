Центробанк выявил тысячи финансовых пирамид в российском Интернете

Центральный банк сообщает о резком росте участников финансового рынка, использующих криптотематику. В прошлом году практически все организации, работающие по принципу пирамиды, вместе с брокерами-нелегалами предлагали вложиться пользователям Интернета во внутренние токены (цифровые активы, которая не является криптовалютой, однако предлагают некоторый актив за реальные деньги).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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