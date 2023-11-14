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«МЮ» следит за хавбеком сборной Португалии Жоау Невешем. Скауты были на игре «Бенфики» со «Спортингом»

«МЮ» следит за хавбеком сборной Португалии Жоау Невешем. Скауты были на игре «Бенфики» со «Спортингом»

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, скауты английского клуба присутствовали на матче «Бенфики» со «Спортингом» (2:1) 12 ноября и наблюдали за действиями 19-летнего игрока.

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