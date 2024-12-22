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Песков восхитился вопросом, который Путину задал блогер Влад Бумага

Песков восхитился вопросом, который Путину задал блогер Влад Бумага

Однако популярность блогера представитель Кремля считает "поколенческой проблемой" Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков восхитился вопросом, заданным блогером Владом Бумагой на прямой линии с Владимиром Путиным.

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