Песков восхитился вопросом, который Путину задал блогер Влад Бумага

Однако популярность блогера представитель Кремля считает "поколенческой проблемой" Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков восхитился вопросом, заданным блогером Владом Бумагой на прямой линии с Владимиром Путиным.
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