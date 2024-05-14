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Военное обозрение

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Блинкен и группа чиновников США прибыли поездом в Киев и заявили о сложной ситуации «в связи с открытием русскими восточного фронта»

Блинкен и группа чиновников США прибыли поездом в Киев и заявили о сложной ситуации «в связи с открытием русскими восточного фронта»

Само словосочетание «восточный фронт» на нацистов со времён Великой Отечественной действует особым образом.

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