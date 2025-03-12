Сводка боев за сутки! Суджа – активное продвижение, ротация сорвана, в Пятихатках – флаг РФ

Российские войска продолжают Курскую наступательную операцию, демонстрируя решительные успехи. За минувшие сутки освобождены населённые пункты Казачья Локня, Замостье, Махновка, Мирый, Бондаревка, Дмитрюков, а также хутора 1-й и 2-й Княжий.
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