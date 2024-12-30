Хельмут Марко: В McLaren будет внутренняя конкуренция, а в Red Bull — нет

Getty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко признал, что новозеландец Лиам Лоусон приходит в команду в статусе второго номера, которому запрещено будет бороться с голландцем Максом Ферстаппеном.
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