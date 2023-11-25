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«Голос Мордора»: запрет на мир со стороны Запада лишил Украину всего

«Голос Мордора»: запрет на мир со стороны Запада лишил Украину всего

Глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия признался, что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Украину не подписывать мирный договор с Россией, а «просто продолжать воевать».

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