«Голос Мордора»: запрет на мир со стороны Запада лишил Украину всего

Глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия признался, что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Украину не подписывать мирный договор с Россией, а «просто продолжать воевать».
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