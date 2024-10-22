Молдавский еврореферендум глазами Киева, или «Неважно, что хата горит, лишь бы у соседа корова сдохла»

Киев с интересом ждал результатов проведения референдума в Молдавии по вопросу евроинтеграции. Через два с половиной года после подачи заявки на вступление в ЕС (почти одновременно с Киевом) Кишинев все-таки решился спросить своих граждан нужно ли вносить поправки в Конституцию с целью определения проевропейского курса страны.