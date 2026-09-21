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Царьград

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Профессор Прощаев раскрыл способы снижения риска деменции

Профессор Прощаев раскрыл способы снижения риска деменции

Профессор Кирилл Прощаев из центра «Геронтология» объяснил, что для снижения риска деменции необходим комплексный подход, включая обучение и физическую активность.

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