МВД России предложило обязать иностранцев подписывать «соглашение о лояльности»

МВД хочет обязать иностранцев подписывать «соглашение о лояльности», пишет ТАСС. Законопроект предполагает запреты на дискредитацию государственной политики, злоупотребление правом на свободу информации, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и др.
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