Первая российская вакцина против вируса папилломы человека «Цегардекс» вышла на рынок

Российская вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) под названием «Цегардекс», разработанная компанией «Нанолек», официально поступила на рынок и будет доступна в медицинских учреждениях уже с конца сентября 2026 года.
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