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Регионы России

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Первая российская вакцина против вируса папилломы человека «Цегардекс» вышла на рынок

Первая российская вакцина против вируса папилломы человека «Цегардекс» вышла на рынок

Российская вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) под названием «Цегардекс», разработанная компанией «Нанолек», официально поступила на рынок и будет доступна в медицинских учреждениях уже с конца сентября 2026 года.

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