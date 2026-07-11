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Вице-президент РФС Бельский про РПЛ: «Смотрим качественный мировой футбол, а качественный, потому что приезжают серьезные игроки. Уберите Кордобу – интересно будет?»

Вице-президент РФС и президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский поделился мыслями об уровне футбола в РПЛ .

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