Певец Shaman показал итальянской актрисе Орнелле Мути, как целоваться по-русски

Певец Ярослав Дронов, известный по псевдониму Shaman, научил Орнеллу Мути целоваться по-русски. Артист познакомился с итальянской актрисой на Всемирном фестивале молодежи, сообщила газета «Аргументы и факты».
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