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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Искусственный интеллект повысит точность диагностики дисплазии у детей в Москве

Для лучевой диагностики в Москве запустили 70-й сервис с применением искусственного интеллекта. Он автоматически выполняет коксометрию на рентгеновских изображениях, выстраивает специальные углы и помогает выявить у детей нарушения в строении суставов.

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