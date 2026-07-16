Искусственный интеллект повысит точность диагностики дисплазии у детей в Москве

Для лучевой диагностики в Москве запустили 70-й сервис с применением искусственного интеллекта. Он автоматически выполняет коксометрию на рентгеновских изображениях, выстраивает специальные углы и помогает выявить у детей нарушения в строении суставов.
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