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Взломан код знаменитой вавилонской глиняной таблички возрастом 3700 лет

Взломан код знаменитой вавилонской глиняной таблички возрастом 3700 лет

Австралийский математик Дэниел Мэнсфилд из Университета Нового Южного Уэльса взломал код знаменитой вавилонской глиняной таблички возрастом 3700 лет, доказав, что шумеры занимались более точной тригонометрией почти за 1500 лет до греков.

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