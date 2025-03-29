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Возвращение иностранных компаний в Россию может обострить кадровый голод

Итальянский производитель Ariston намерен вернуться на российский рынок после того, как российская "дочка" компании была исключена президентом Владимиром Путиным из списка компаний, переданных во временное управление "Газпром бытовые системы".

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