ФАБ-1500, КАБ-1500, ОДАБ-1500: в чём разница

Сегодня ФАБ-1500, КАБ-1500, ОДАБ-1500: данные аббревиатуры уже давно на слуху у граждан, информация о них часто встречается в инете и на ТВ, но непосвященному в эти тонкости военной терминологии человеку трудно понять, что они из себя представляют.
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