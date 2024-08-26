ФАБ-1500, КАБ-1500, ОДАБ-1500: в чём разница

Сегодня ФАБ-1500, КАБ-1500, ОДАБ-1500: данные аббревиатуры уже давно на слуху у граждан, информация о них часто встречается в инете и на ТВ, но непосвященному в эти тонкости военной терминологии человеку трудно понять, что они из себя представляют.