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Царьград

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Минстрой опроверг изменения порядка передачи данных счетчиков воды

Минстрой опроверг изменения порядка передачи данных счетчиков воды

Минстрой России опроверг слухи о якобы изменениях с 1 августа в порядке передачи показаний счетчиков воды.

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