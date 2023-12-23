Украинские политики теряют виллы и пентхаусы в российском Крыму

Любовь Смирнова. Государственный совет Крыма готовит к национализации очередные объекты недвижимости, принадлежащие украинским фирмам, олигархам или аффилированным с ними структурам, которые хоть и зарегистрированы в российском правовом поле, но являются элементом поддержки ВСУ и тех, кто совершает в отношении РФ недружественные действия.