БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украинские политики теряют виллы и пентхаусы в российском Крыму

Украинские политики теряют виллы и пентхаусы в российском Крыму

Любовь Смирнова.   Государственный совет Крыма готовит к национализации очередные объекты недвижимости, принадлежащие украинским фирмам, олигархам или аффилированным с ними структурам, которые хоть и зарегистрированы в российском правовом поле, но являются элементом поддержки ВСУ и тех, кто совершает в отношении РФ недружественные действия.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
...Почему такая задержка по фазе ? Куда смотрели стражи доходов?
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6 час.
Роман Колобов
Да, дороговато всё-таки. 200 лямов, 72 ляма, ... всё как то не про нас.
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5 час.

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