Запрещенный в служении иеромонах Савва ведет в Касимове сбор денег

Епархия сообщает, что деньги собирает иеромонах Савва (Максименков). Вероятно, делает это под предлогом помощи храмам - однако епархия предупреждает, что перечисленные ему финансы на церковные нужды направлены не будут.
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