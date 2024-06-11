Как Армия России открывает новый фронт в Сумской области и расширяет контроль в Часовом Яре Ольга Вайленко10 июня российские войска открыли новый фронт на севере Украины, заняв населённый пункт Рыжевка в Сумской области.
Как Армия России открывает новый фронт в Сумской области и расширяет контроль в Часовом Яре
Комментарии
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Сергей Храмов
Прежде чем начинать новый фронт уничтожаются все мосты и переправы через реки на удалении от 100 до 50 км. от начала фронта. Если этого не сделать, то начнутся затяжные бои с ВСУ, которых будет поддерживать бронетехника и артиллерия ВСУ. Прорыва не будет, а будет топтание на месте, как это случилось под Харьковом и по всему фронту. ... РВСН.
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16 час.
СХ
Сергей Храмов
Рано говорить про новый фронт, фронт открыть можно только будет ли от этого толк или будет как всегда топтание на месте месяцами.. РВСН.
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16 час.
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