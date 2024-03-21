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Собянин: Сервис «Вместе с культурой» помог организовать 25 тыс. мероприятий

Собянин: Сервис «Вместе с культурой» помог организовать 25 тыс. мероприятий

Сервис помог организовать более 25 тыс. мероприятий По информации, опубликованной на личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина, сервис «Вместе с культурой» для аренды площадок помог москвичам организовать более 25 тыс.

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