Собянин: Сервис «Вместе с культурой» помог организовать 25 тыс. мероприятий

Сервис помог организовать более 25 тыс. мероприятий По информации, опубликованной на личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина, сервис «Вместе с культурой» для аренды площадок помог москвичам организовать более 25 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии