Латвийские спецслужбы мешают местным ЖД выживать за счёт России. Прибалтийские железнодорожники просят разрешить импорт комплектующих из РФ

Латвийский железнодорожный перевозчик Pasažieru Vilciens (PV, «Пассажирские поезда») призывает власти пойти навстречу ЖД и в порядке исключения разрешить закупки товаров российского и белорусского происхождения, когда речь идёт о комплектующих для местных дизельных и электропоездов.
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