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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Латвийские спецслужбы мешают местным ЖД выживать за счёт России. Прибалтийские железнодорожники просят разрешить импорт комплектующих из РФ

Латвийские спецслужбы мешают местным ЖД выживать за счёт России. Прибалтийские железнодорожники просят разрешить импорт комплектующих из РФ

Латвийский железнодорожный перевозчик Pasažieru Vilciens (PV, «Пассажирские поезда») призывает власти пойти навстречу ЖД и в порядке исключения разрешить закупки товаров российского и белорусского происхождения, когда речь идёт о комплектующих для местных дизельных и электропоездов.

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