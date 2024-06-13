Латвийские спецслужбы мешают местным ЖД выживать за счёт России. Прибалтийские железнодорожники просят разрешить импорт комплектующих из РФ

Латвийский железнодорожный перевозчик Pasažieru Vilciens (PV, «Пассажирские поезда») призывает власти пойти навстречу ЖД и в порядке исключения разрешить закупки товаров российского и белорусского происхождения, когда речь идёт о комплектующих для местных дизельных и электропоездов.