Эльвира Набиуллина рассказала об опасности заморозки резервов и международных платежей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призналась, что настоящей проблемой на фоне санкций стали международные платежи и блокировка активов, к остальному финансовая система страны была готова еще с 2014 года.
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