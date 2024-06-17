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Нарышкин раскрыл план России после отказа Украины от предложений Путина

Нарышкин раскрыл план России после отказа Украины от предложений Путина

Глава СВР заверил, что следующие условия мира для Украины будут более жёсткимиНе так давно Владимир Путин предложил Украине заявить о своём внеблоковом статусе и вывести украинские войска с новых регионов России.

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