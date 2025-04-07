С 11 по 14 апреля изменится график поездов D3 от Грачевской и Моссельмаша

С 11 по 14 апреля 2025 года в связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской ЖД по станции Зеленоград-Крюково расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления и третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) претерпит изменения.